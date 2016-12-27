Saldırganın sınav sonuçları şaşırttı
Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir fotoğraf sergisinde yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırı sonucu öldürülen Karlov suikastinde önemli bilgilere ulaşıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Mert Altıntaş ve arkadaşı S.B'nin aynı yıl Polis Meslek Yüksek Okulu sınavına girdikleri ve aynı sorulara doğru-yanlış cevaplar verdikleri öğrenildi.
Sınavda Altıntaş’ın 82, S.B.’nin de 83 soruya doğru cevap verdiği belirtildi. İkilinin sınav sorularında yanlışlarının bile aynı şık olması dikkat çekti. Savcılık kaynakları, S.B.’nin örgütsel bağlantılarının Altıntaş’tan daha güçlü olduğunu öne sürdü. Altıntaş’ın ablası Seher Ö., Hürriyet’e yaptığı açıklamada S.B. için “Geziyorduk, parka gidiyorduk, yemeğe gidiyorduk ama hep S. ile birlikte” demişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturmada, Altıntaş’ın HTS kayıtlarından telefonla en çok görüşüp irtibat kurduğu isimler tek tek tespit edildi. Buna göre, en yoğun telefon trafiğinin Şanlıurfa’daki FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan bir komiserle olduğu belirlendi.
Bu arada Altıntaş’ın HTS kayıtlarından tespit edilerek Kırıkkale’de gözaltına alınan sevgilisinin ifadesine ilişkin de bazı detaylar açığa çıktı. Altıntaş’ın kız arkadaşının ifadesinde, “Örgütsel bağlantılarına ilişkin bir bilgim yok. Zaten çok konuşmazdı. Genellikle içine kapanık yaşardı. Zaten ben de kendisinden pek hoşlanmadım” dediği iddia edildi.
ORTAK DEĞİL STAJYER
Soruşturma kapsamında suikastçının ev arkadaşı avukatı S.Ö.’nün temmuz ve eylül aylarında PGS Hukuk Bürosu’nda stajyer avukat olarak çalıştığı öğrenildi. Büronun kurucusu Avukat Abdullah Polat, dünkü yazılı açıklamasında S.Ö.’nün büroyla herhangi bir bağlantısı olmadığını belirterek, özetle şöyle dedi: “PGS Hukuk Bürosu’nun tek sahibi şahsımdır. Ofisimizle ilgisi bulunmayan bir şahıs dolayısıyla hukuk büromuzun isminin lekelenmesinin tarafımızı ziyadesiyle üzdüğünü belirtmek isteriz. Emniyet yetkilileri bizzat büromuza gelerek gerekli tutanakları tutmuş ve yanlış bir anlaşılmadan dolayı mührü kaldırarak tarafımızdan özür dilemişlerdir. FETÖ/PDY terör örgütünün yapmak istediği ve oluşturmaya çalıştırdığı algı komik denecek kadar pespayedir. Yalan ve iftira dolu haberlerle ilgili gerekli yasal yollara başvurulacaktır.”
HÜRRİYET
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