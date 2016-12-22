Saldırganın yakasındaki rozetin anlamı!
Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde fotoğraf sergisindeki konuşması sırasında öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı.
Büyükelçi Karlov'u öldüren polis memuru saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın yakasında bulunan roketin anlamı da belli oldı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada polis yeni detaylara ulaştı. Buna göre olayın ardından öldürülen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş (22), suikast hazırlığı yaptığı 4 yıldızlı oteli 14 Aralık’ta telefonla arayarak 16-17 tarihlerinde rezervasyon yaptırdı. Oteli bir gün sonra tekrar telefonla arayan Altıntaş rezervasyon tarihini 18-19 Aralık olarak değiştirdi.
Altıntaş’ın rezervasyon tarihini değiştirme nedeni incelenirken, bununla ilgili de yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre sergiyi düzenleyen Ankaralı Gezginler Grubu, 16 Aralık tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 2 farklı salonda sergi açtı. Altıntaş, 16 Aralık’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne giderek açılan sergileri gezdi. Burada Rusya’yı konu alan serginin ayın 19’unda 2’nci katta bulunan Fikret Mualla salonunda açılacağı bilgisini aldı. Oteldeki rezervasyon tarihini bu nedenle değiştirdiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında sanat merkezindeki tüm güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Altıntaş’ın 16 Aralık tarihindeki görüntüsüne de ulaşıldı. Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki güvenlik görevlilerinin de ifadelerine başvuruldu.
Rusya Büyükelçiliği’nden, Karlov’un öldürüldüğü etkinliğin davetiyesi 13 Aralık’ta 15 gazeteci ile 200’e yakın kişiye gönderilmiş. Saldırının yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin davetiyesinde ise sergi tarihi 16-30 Aralık olarak duyurulmuş.
Altıntaş’ın taksiyle geldiği otelde kaldığı süre içindeki detaylar da belirlendi. Sırt çantasıyla taksiden inen Altıntaş’ı otel girişinde karşılayan görevli ile kaldığı 214 nolu odanın bulunduğu katta görevli kadının ifadeleri alındı. Altıntaş’ın girişte kendisini karşılayan otel görevlisiyle ayaküstü sohbettiği ve “Ankara’nın ayazını çok iyi bilirim” dediği öğrenildi.
Polis, otele giriş yaptıktan sonra sırt çantasıyla getirdiği takım elbisesi ile gömleğini katta görevli kadın çalışana vererek otelin çamaşırhanesinde temizlettirip ütületti.
Rusya'nın televizyon kanallarından Ren TV suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırıdan 3 gün önce Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde keşif yaptığına ilişkin bir görüntü yayınladı. Haberde suikastçının serginin açıldığı cuma günü salona girip Rus elçisini sorduğu belirtiliyor.
Rusya Büyükelçiliği’nin ise serginin açılış duyurusunu 13 Aralık günü yaptığı öğrenildi. 15 medya mensubu ile 200’e yakın kişiye gönderilen davetiyede, “Rusya Ankara Büyükelçisi Sn. Andrey Karlov, Pazartesi 19 Aralık 2016 tarihinde saat 18.30’da Çankaya Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteyline sizleri davet etmekten şeref duyar” denildi. Suikastın yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin duyurusunda sergiyle ilgili “Ankaralı Gezginler Grubu 11. Geleneksel Fotoğraf Sergisi, 16-30 Aralık 2016” bilgisi yazıldı.
Katilin neden sağ yakalanmadığı tartışılırken, bu konuda da yeni detaylar ortaya çıktı. Altıntaş’a ilk müdahaleyi sanat merkezinin bulunduğu Jonh F. Kennedy Caddesi’nde görevli 2 trafik polisinin yaptığı, “Teslim ol” çağrısının ardından çatışma çıktığı belirlendi. Polislerin ilk müdahalesi saat 19.27’de olurken, saat 19.32’de saldırgana ilk kurşun isabet etti. Kolonları siper alıp çatışan polis, sol ayağına gelen ilk kurşunla yaralanırken, saat 19.34’te şarjör değiştirdi. Çatışma devam ederken özel harekât polislerinin içeriye girdiği ve Altıntaş’ın saat 19.40’ta boynuna aldığı son kurşunla yere yığıldığı belirlendi. Altıntaş’a ayak ve kasıklarından 4, göğsünden 2 kurşun isabet ettiği, öldürücü kurşunun ise boynundan giriş yaptığı kaydedildi.
Altıntaş’ın olaydan sonra yapılan üst aramasında, biri tabancada olmak üzere 4 şarjör bulundu. 70’e yakın kurşun sıktığı belirlenen saldırganın, 14 Aralık’ta rezervasyon yaptırdığı otele olay günü giriş yaptığı belirlendi. Önce Yenimahalle’de bulunan bir hastaneye giderek rapor alan Altıntaş’ın daha sonra emniyete gittiği ve buradan da olaydan birkaç saat önce otele gittiği anlaşıldı.
Altıntaş'ın kaldığı otel suikastın gerçekleştiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne çok yakın. Dün otelde yapılan incelemeye Rus heyet de katıldı.
TAKIM ELBİSEYİ 3 GÜN ÖNCE ALMIŞ
Otele girerken spor kıyafetli olduğu tespit edilen Altıntaş’ın, takım elbiseyi de saldırıdan 3 gün önce satın aldığı ortaya çıktı. Üzerinden 155 TL çıkan Altıntaş’ın, saldırıdan önce duş aldığı, kişisel temizlik yaptığı ve traş olduğu anlaşıldı.
METRO SALDIRISINI SORUŞTURAN RUS POLİS AMİRİ DE HEYETTE
Soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri, yapılan her işlemin kamera ile kayıt altına alındığı ve Rus heyetle paylaşıldığını belirtti. Adli Tıp’taki işlemlerin de Rus heyetle birlikte yapıldığı ve gözaltına alınanların ifadelerine Rus heyetten polislerin de girdiği belirtildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından hiçbir şeye dokunulmadığı ve Rus heyetin incelemesinin ardından delillerin kaldırıldığı söylendi. Ayrıca olay yeri krokisinin de heyete verildiği ve yeni gelişmelerin de paylaşılmaya devam edileceği belirtildi. Rus yetkililerin, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin ifade işlemine katılacağı da bildirildi.
TELEFON ŞİFRESİNİN ÇÖZÜLMESİNE ÇALIŞILIYOR
Savcılık yetkilileri, saldırgana ait telefonun şifresinin çözülmesi ve HTS kayıtlarının tespiti için çalışmaların sürdüğünü, şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın gidişatına göre gözaltı sayısının değişebileceği belirtti.
CENAZESİNİ KİMSE İSTEMEDİ
Altıntaş'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Saldırgan Altıntaş'ın hiçbir yakınının cenazeyi teslim almak için başvuruda bulunmadığı öğrenildi. Cenazenin sadece birinci derece akrabası olan yakınlarına teslim edilebileceği belirtildi. Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile akrabası olduğu öğrenilen iki kişi, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
HÜRRİYET
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