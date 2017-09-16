Saldırganla fotoğraf için açıklama!
Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıranlardan Murat Alp'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla çekilen fotoğrafı olay yarattı.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin Ankara'daki cenazesine saldırının ardından gözaltına alınan saldırganlardan Murat Alp'in gece karakolda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.
Fotoğraf sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
TRT
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