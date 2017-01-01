Saldırı anında Reina'da kaç kişi bulunuyordu?
Reina'da çalışan bir garson, saldırının gerçekleştiği sırada içeride en az 500-600 kişinin olduğunı kaydetti.
Saldırı sırasında herkesin rastgele etrafa kaçıştığını anlatan kulüp çalışanı, yaşadığı dehşeti anlatırken güçlük çekti.
Ortaköy'deki saldırının ardından, saldırı anında içeride kaç kişi bulunduğu merak ediliyordu. İlk gelen bilgilere göre, saldırı anında içeride 500 ila 600 kişi bulunuyordu.
Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.
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