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Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Yakalandılar!

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Yakalandılar!.20309
  • Giriş : 26.09.2017 / 20:20:00

İstanbul'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler yakayı ele verdi.

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Büyüyen Beşik

İstanbul'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sokakları kana bulamaya hazırlanan 3 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’a gelen DEAŞ hücresinin saldırı yapacağı yönünde bilgi aldı. 12 Eylül 2017 günü düzenlenen operasyonda, Endonezya uyruklu E.D.P ve M.T.M ile  Suriyeli F.A.O gözaltına alındı.

Elde edilen dijital malzemelerin incelemesinde çok sayıda resim, belge ve döküman olduğu belirlendi. Dijital incelemede, propaganda amaçlı çekilen örgütün infaz görüntüleri, örgüt üyelerine ait fotoğraflar, örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye ait resimlerin olduğu çok sayıda videoları bulundu. 3 kişi emniyette sorgulandı. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 DEAŞ örgütü üyesi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

BOSTON SALDIRISINDA BOMBANIN YAPIM TARİFİ

Üst düzey sorumlu oldukları belirtilen 3 DEAŞ’lıdan ele geçen dijital malzemelerin incelemesinde,  ABD’nin Boston kentindeki terör saldırısında kullanılan bombanın fotoğraflı yapım tarifi çıktı. 3 kişinin bu tarife göre yapacakları bomba ile sansasyonel eylem planladıkları  belirlendi. Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 22 kişinin de işlemlerinin ardından sınırdışı edildiği bildirildi.

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