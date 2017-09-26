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Saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı

Saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı.20300
  • Giriş : 26.09.2017 / 17:56:00

İstanbul'da düzenlenen operasyonda biri Suriyeli ikisi Endonezyalı 3 kişi yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen biri Suriyeli 2'si Endonezyalı 3 DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı.

Elde edilen dijital malzemelerin incelemesinde çok sayıda resim, belge ve döküman olduğu belirlendi. Dijital incelemede, propaganda amaçlı çekilen örgütün infaz görüntüleri, örgüt üyelerine ait fotoğraflar, örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye ait resimlerin olduğu çok sayıda videoları bulundu. 3 kişi emniyette sorgulandı. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 DEAŞ örgütü üyesi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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