Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Şırnak'ta yuvalanan ve saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen teröristlere düzenlenen operasyonda 5 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.
Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.
TRT
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