Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu
Tunceli kırsalına hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, hava operasyonunda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığı, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün saat 21.30 sularında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Tunceli kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütünün barınma alanları ve silah mevzileri ateş altına alındı. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.
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