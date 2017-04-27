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Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu.18218
  • Giriş : 27.04.2017 / 08:21:00

Tunceli'de saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi.

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Tunceli kırsalına hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. TSK, hava operasyonunda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli kırsalına  düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah  mevzilerinin ateş altına alındığı, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen  silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.  Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık  istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün saat 21.30 sularında Türk Hava  Kuvvetlerine ait uçaklarla Tunceli kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütünün barınma alanları ve silah  mevzileri ateş altına alındı. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü mensubu  silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçakları emniyetle üslerine  döndü.

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