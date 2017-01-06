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Saldırı sonrası Sıla İzmir konserini iptal etti

Saldırı sonrası Sıla İzmir konserini iptal etti.16523
  • Giriş : 06.01.2017 / 16:16:00

Ünlü şarkıcı Sıla yarın vereceği İzmir konserini iptal etti.

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İzmir'de yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırı sonrası Sıla yarın vereceği konserini iptal ettiğini duyurdu.

Terör saldırısı ile açıklamalarda bulunan Sıla, ülkenin geçtiği zor döneme işaret ederek herkesin umuda ihityacı olduğunu söyledi.

Sıla'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Medetsiz yaşamaktan acısı yok. Kenetlenelim diyoruz. beraberlik, birlik diyoruz. Cümleler hep havada, basmıyor yere. Harf kırık, ünlem kırık. 2017 başlangıcında, bir haftada, önce İstanbul, sonra İzmir. Umudu ihtiyacımız var. Birbirimize ihtiyacımız var.

İzmir, affet. Yokken dün burdakiler, korkarken evdekiler, gelemeyeceğim ben, gelemeyeceğiz biz. Yeni tarih için bilgilendireceğiz.

Başımız sağolsun dostlar. Yaralılarımıza acil şifalar, dövünen hepimize sabır, metanet, güç. Har olup cayır cayır alevinde kavrulsun zalimler. Yetsin artık. Perişanız. Perişanız demekten daha da...

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