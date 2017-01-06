Saldırıda o araçta asker var mıydı?
Dün İzmir'de yaşanan ve 1 polisimiz ile bir mübaşirin hayatını kaybettiği hain terör saldırısı ile ilgili görüntüler kafaları karıştırdı.
Saldırıda teröristin jandarma aracının arkasından siper alarak ateş etmesi tartışmaya neden olurken, yapılan soruşturma gerçeği ortaya çıkardı.
Olay yerinde 2 jandarma aracı vardı. Görüntülerdeki jandarma aracının içinde şoför olan jandarma eri vardı ve silahı yoktu. Bu yüzden teröristlere müdahale edemedi. Ancak diğer jandarma aracındaki uzman çavuş teröristlerle çatışmaya girdi. Hatta teröristlere karşı kendisinden daha iyi pozisyonda olan bir polis memuruna otomatik silahını verdi.
Hürriyet, dün İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Bornova Jandarma Komutanlığı’nda görevli o uzman çavuşun ifadesine ulaştı:
“Patlamadan sonra içinde bulunduğum askeri aracın ön camı parçalandı. Bu sırada adliye istikametine ve içimde bulunduğum araca doğru ateş edilmeye başlandı. MP5 silahımı alıp içinde bulunduğum aracın diğer tarafına geçtim.
Benim ateş ettiğim esnada, bir trafik polisinin teröristlerin olduğu tarafa doğru ateş ederek koştuğunu gördüm. Teröristi vurup vurmadığını bilmiyorum fakat yanına kadar gidip sonra geri dönüp adliye istikametine giderken vurulduğunu gördüm.
Bir süre sonra aracımın önünde yatar vaziyette kendi silahıyla ateş eden bir polis memurunun mermisinin bittiğini anladım. Benden silahımı istedi. Ben, sağlam ve korunaklı bir durumda olduğumdan dolayı polis memuruna silahımı verdim. Onun silahını da ben aldım. Çatışma bir süre daha devam etti. Sonra çatışmanın bittiğini anladım. Polis memurları olay yerinden çekilmeye başladı. Daha sonra polis memuru bana silahımı geri verdi. Ben de onun silahını verdim.”
HÜRRİYET
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