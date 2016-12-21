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Saldırıdan 3 gün önce keşif yapmış

Saldırıdan 3 gün önce keşif yapmış.9395
  • Giriş : 21.12.2016 / 19:52:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 19:56:44

Rus Büyükelçi'yi öldüren katil Mevlüt Mert Altıntaş, saldırıdan önce keşif yapmış.

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Mevlüt Mert Altıntaş, Rusya'nın Türkiye Büyükelçi'ni öldürmeden önce 3 gün önce cinayet mahalline gelerek keşif yaptığı ortaya çıktı.

Görüntüler, Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalı tarafından yayınlandı.

Rusya'nın televizyon kanallarından Ren TV  suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırıdan 3 gün önce Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde keşif yaptığına ilişkin bir görüntü yayınladı. Haberde suikastçının serginin açıldığı cuma günü salona girip Rus elçisini sorduğu iddia edildi.

İDDİA DAHA ÖNCE DİLE GETİRİLMİŞTİ

Serginin koordinatörü Timur Özkan daha önce yaptığı konuşmada aynı iddiayı dile getirmişti. Özkan, “Cuma günü aynı salonda Çankaya Belediyesi ile ortak düzenlediğimiz Çankaya fotoğrafları isimli bir sergimiz vardı. Arkadaşlarımız söz konusu saldırganı Cuma günkü o sergide de görmüşler. Saldırıdan sonra hatırladılar. Dün geceki gibi aynı şekilde takım elbise ve polis rozeti ile gelmiş. Sergiye katılmış ve bir süre sonra oradan ayrılmış. Tabii ki kimse şüphelenmemiş. Tahminimiz; ya saldırı düzenleyeceği serginin tarihini karıştırdı ve orada Büyükelçiyi aradı ya da bilerek o gün gelip orada keşif yaptı” diye konuşmuştu. 

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