Saldırıya uğrayan savcıya yeni görev!
Antalya'da saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine getirildi. HSK, 267'si adli hakim ve savcısı 20'si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun yeri değişti
Görev yeri değişenlerin arasında geçtiğimiz Salı günü odasında polis memuru Turgut A. tarafından beylik tabancası ile vurulan 26 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner de yer aldı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Küçüköner, Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirildi.
HÜRRİYET
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