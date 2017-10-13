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Saldırıya uğrayan savcıya yeni görev!

Saldırıya uğrayan savcıya yeni görev!.11809
  • Giriş : 13.10.2017 / 10:15:00

Silahlı saldırıya uğrayan savcı Kadir Küçüköner'in yeni görevi belli oldu.

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Antalya'da saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine getirildi. HSK, 267'si adli hakim ve savcısı 20'si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun yeri değişti

Görev yeri değişenlerin arasında geçtiğimiz Salı günü odasında polis memuru Turgut A. tarafından beylik tabancası ile vurulan 26 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner de yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Küçüköner, Yargıtay Tetkik Hakimliğine getirildi.

HÜRRİYET

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