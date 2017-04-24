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Şalgam işine de el attılar

Şalgam işine de el attılar.15525
  • Giriş : 24.04.2017 / 13:07:00

Berrak Koruyucusuz Şalgam Üretti, Sporcu İçeceğine ‘Doğal’ Alternatif Yaptı!

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Berrak, ürün yelpazesine pastöRize şalgam suyunu da ekledi. Koruyucu içermeyen ve Adana'da yetiştirilen şalgamlardan üretilen Berrak Şalgam Suyu, sağlıklı cam şişelerde tüketiciye sunuluyor. Berrak Şalgam Suyu; “Doğal Güç, Doğal Sağlık” sloganı ile, sporcu içeceklerine ‘doğal’ alternatif olarak pazara girdi.

Koruyucu içermeyen ve  Adana'da yetiştirilen şalgamlardan üretilen Berrak Şalgam Suyu,  “Doğal Sağlık, Doğal Güç” sloganı ile,  sporcu içeceklerine alternatif olarak çıktı.

Bugüne kadar  lezzeti ve sağlığa yararları ile bilinen, milli içeceklerimizden biri olan şalgam suyunun, spor yaparken terlemeyle kaybedilen magnezyum, sodyum ve elektrolitlerin geri kazanılmasını sağladığını ifade eden Zey-Tur-San şirketinin danışmanlarından  Gıda Mühendisi Tuncay Özben, “Şalgam suyu, vücut sıvılarında yer alan elektrolitler; kalp, sinir ve kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlar. Elektrolit kaybı; spor yaparken yaşanan krampların en temel sebeplerinden biri. Berrak Şalgam Suyu; içerdiği elektrolitlerle, hücrelerdeki sıvı seviyesini dengede tutuyor ve krampları önlüyor. Spor yaparken yaşanan ani kramp ve kasılmaların önüne geçiyor. Spordan yarım saat önce içildiğinde, daha uzun süre yüksek performans ve dayanıklılık sağlıyor. Berrak Şalgam Suyu,  içinde çok sayıda kimyasal barındıran spor ve enerji içeceklerine,  ‘doğal içecek’ olarak bir alternatif olacaktır” dedi.  

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