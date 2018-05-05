Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Salih Mirzabeyoğlu, dün gece beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş 'İBDA-C davasında yargılanmıştı.
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