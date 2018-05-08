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Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi

Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi.17072
  • Giriş : 08.05.2018 / 10:05:00

Beyin kanaması geçiren Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi.

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Sepet Beşik

Beyin kanaması geçiren ve beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu, Yalova Devlet Hastanesi'nden İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Avukatı Hasan Ölçer, hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "“Beyin ölümü gerçekleşti, diğer vücut fonksiyonları ise çalışıyor. Şu an Yalova Devlet Hastanesinde" dedi.

Mirzabeyoğlu cuma gecesi hastaneye gelerek “Kendimi iyi hissetmiyorum” demiş, beyin kanaması geçirdiğinin saptanmasının ardından acilen ameliyata alınmıştı.

AİLENİN TALEBİ ÜZERİNE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından aile Mirzabeyoğlu’nun İstanbul’a naklini istedi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumu korunan Mirzabeyoğlu, uzman hekim kontrolünde ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi’nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in yakınları da hastaneye akın etti.

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlunun beyin ölümü gerçekleşti

28 Şubat döneminde İBDA-C davasında yargılanan ve müebbet hapis cezası aldıktan sonra 16 yıl cezaevinde kalan Mirzabeyoğlu, yeniden yargılanıp beraat etmişti.

HÜRRİYET

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