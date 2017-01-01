Sallanıyoruz: Van'da 4.1 şiddetinde deprem
Türkiye'nin dört bir tarafından depremler meydana gelmeye devam ediyor. Muğla'dan sonra Van'dan da bir deprem haberi geldi. Akdeniz'deki 4,6 büyüklüğündeki depremle beraber Van'da da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Van Gölü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.21'de merkez üssü Van Gölü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.
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