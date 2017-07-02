Şam'da peş peşe bombalı saldırılar!
Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Ayrıca bombalı araçla düzenlenen saldırının dışında 2 patlamanın daha yaşandığı bildiriliyor.
8 ÖLÜ, 12 YARALI
Son bilgilere göre, Şam'daki patlamalarda en az 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
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