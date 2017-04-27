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Şam Havalimanı'nda patlama

Şam Havalimanı'nda patlama.17070
  • Giriş : 27.04.2017 / 09:05:00
  • Güncelleme : 27.04.2017 / 09:09:17

Şam Uluslararası Havalimanı'nda büyük bir patlama meydana geldi.

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Şam Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Havaalanı yakınlarında Hizbuzllah'a ait bir silah deposunun vurulduğu belirtildi.

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