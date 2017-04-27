Şam Havalimanı'nda patlama
Şam Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Havaalanı yakınlarında Hizbuzllah'a ait bir silah deposunun vurulduğu belirtildi.
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