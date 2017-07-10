Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme!
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü ile ilgili konuştu ve Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı..
Milletvekili Şamil Tayyar paylaşımında, "25 gün yürüdünüz, güldünüz, eğlendiniz. Artık dağılın. 15 Temmuz kahramanlarına yol açın. Son söz onların" ifadelerini kullandı. Tayyar bir başka mesajında ise CHP'nin adalet yürüyüşünün ardından gerçekleşen mitinge katılanların sayısı ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı, "Miting alanında bir milyon 600 bin kişi var" açıklamasını paylaşarak, "600 bin kişi yolda buharlaştı" yorumunu yaptı.
TRT
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