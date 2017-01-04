Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina baskınının CIA eylemi olduğunu belirtti.
Şamil Tayyar, Türkiye'nin 12 Eylül şartlarının hazırlanarak Türkiye'nin uçuruma sürüklenmeye çalışıldığını belirtti.
Milletvekili Şamil Tayyar, son dönemlerdeki terör olaylarının birbiriyle bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Reina baskını bir CIA eylemidir. Türkiye'de 12 Eylül şartlarının hazırlanması için atmosfer oluşturuluyor. Bu eylemler birbirinden bağımsız değerlendirmemeli" dedi. Sosyal medyada teröre destek veren mesajları da değerlendiren Tayyar, "Terör örgütlerinin amacına hizmet eden tweetler atan herkes teröre hizmet etmiş olur. Türkiye'yi bölmeye yönelik bir adım izleyenler bir sonraki adımın hedefi olurlar" ifadelerini kullandı.
Kimsenin hayat tarzına müdahale edilmediğini vurgulayan Tayyar, bu konudaki eleştirilere ise "Hayat tarzımıza müdahale ediliyor diyenler kendi hayat tarzlarını başkasına dayatmaya çalışıyorlar" cevabını verdi.
Tayyar, Türkiye üzerinde oynanan kirli ve kanlı oyunlara verilecek cevabın birlik ve beraberlik olduğunu kaydederek, "Türkiye üzerindeki oyun kuruculara karşı verilebilecek en güzel cevap birlik beraberlik içinde olmamızdır" diye konuştu.
SABAH
DİĞER HABERLER
Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!
İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan
Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı
Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de
Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı
15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen FETÖ ile ilgili yeni detaylar geldi.
Reina saldırganı yakalandı mı?
Reina'ya saldıran teröristin yakalandığı ile ilgili iddialar dolaşmaya başladı.
Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı
Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.
TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oluyor
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni başkanı belli oluyor.