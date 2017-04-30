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Şamil Tayyar: Yazıklar olsun, artık yokum

Şamil Tayyar: Yazıklar olsun, artık yokum.14364
  • Giriş : 30.04.2017 / 09:59:00

AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından "pes ettim, artık yokum" mesajı paylaştı.

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Şamil Tayyar, FETÖ ile mücadeleye eleştiriler yöneltti ve FETÖ'cülerin hala iş başında olduğunu kaydetti. Tayyar, "pes ettim, artık yokum" yazdı.

AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda "artık yokum" denildi.

'MÜCADELE RAYDAN ÇIKTI'

Söz konusu paylaşımlarda "FETÖ halen iş başında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle Ak Parti'nin altı oyuluyor, yazıklar olsun" denilirken, bir sonraki tweette ise, "Pes ettim, artık yokum" ifadeleri kullanıldı.

​Tayyar'ın söz konusu paylaşımları tartışma yarattı ve 'istifa mı ediyor?' sorusunu gündeme getirdi. Tayyar, son attığı mesajda, "Pes ettim, artık yokum" dedi.

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