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Şampiyon sporcu hayatını kaybetti!

Şampiyon sporcu hayatını kaybetti!.26481
  • Giriş : 30.12.2016 / 17:19:00

Şampiyon futbolcu Ferdi Kübler 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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2016 yılının son gününde 1950'de Tour de France'ı kazanan İsviçreli bisikletçi Ferdi Kübler'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Efsane sporcu 1951 yılında dünya şampiyonu olmuştu.

1957 yılında 38 yaşındayken kariyerine son veren Kübler, Tour de France'da sekiz etap zaferi yaşadı. Klasiklerde de başarılı bir kariyere sahip olan İsviçre bisikletinin efsane ismi, 1951 ve 1952 yıllarında Liège-Bastogne-Liège ve Flèche Wallonne dublesi yaptı.

Kübler, 1983 yılında ülkesi İsvçire'de ''Yüzyılın spor adamı'' seçildi.

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