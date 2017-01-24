Samsun'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Samsun'da meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayan vatandaşları korkuttu. Olayda can ve mal kaybı olmadığı ilgilendi.
Depremin büyüklüğü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ile 3.3 olarak açıklandı.
Merkez üssü Samsun'un Çarşamba İlçesi Porsuk Mahallesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 8 kilometre dernliğinde meydana gelen sarsıntı, mahalleye 15 kilometre uzaklıktaki Çarşamba ilçe merkezinde de hissedildi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.
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