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Samsun'da 3 akademisyen gözaltına alındı

Samsun'da 3 akademisyen gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 14.01.2017 / 14:32:00

FETÖ soruşturması kapsamında 3 akademisyen gözaltına alındı.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda 3 akademisyenin gözaltına alındığı öğrenidli.

Gözaltına alınan akademisyenlerin Fethullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevli Doç.Dr.Y.K., Hukuk Fakültesinde görevli Yrd. Doç. Dr. A.E. ile Tıp Fakültesinde görevli Uzm.Dr. C.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan akademisyenlerin daha önce açığa alındıkları ve gözaltına alınıp serbest kaldıkları, Yrd. Doç. A.E.'nin ise göreve iade edildiği öğrenildi.Söz konusu akademisyenlerde ByLock çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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