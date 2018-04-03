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Samsun'da 4 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Samsun'da 4 kişi FETÖ'den gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 03.04.2018 / 16:50:00

FETÖ soruşturması kapsamında Samsun'da operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İlkadım ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, aralarında serbest meslek çalışanlarının olduğu 1'i kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TRT

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