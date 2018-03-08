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Samsun'da 7 öğretmene FETÖ'den gözaltı

Samsun'da 7 öğretmene FETÖ'den gözaltı.14171
  • Giriş : 08.03.2018 / 14:51:00

FETÖ soruşturması kapsamında Samsun'da operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullah Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 8'i kadın 15 öğretmen gözaltına alınmıştı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 8 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan 7 öğretmen de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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