Samsun'da ByLock kullanıcılarına operasyon
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Samsun'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün önce Samsun merkezde gözaltına alınan Hatice K., Çarşamba ilçesinde gözaltına alınan Yasemin K. ve Çorum'da 9 gün önce yakalanarak gözaltına alınan Emrah I.'nın emniyetteki sorgulanmaları tamamlandı.
Hatice K.'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Yasemin K.'nin ByLock kullanıcısı ve örgütün kapatılan Sakarya dershanesi çalışanı olduğu, Emrah I.'nın ise hem ByLock kullanıcısı olduğu hem de örgütün Bafra ilçesi ile Bayburt ilindeki okullarında görev yaptığı tespit edildi. Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
MİLLİYET
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