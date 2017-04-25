Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralananlar var
Samsun'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.B. özel harekat polisi Emre Bağcı'nın kullandığı motosikleti altına alarak sürükledi. Ardından kaldırıma çıkan otomobil üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın'a çarptıktan sonra kafeye daldı.
Kaza bugün merkez Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.B. isimli kadının kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yolun sağındaki çöp konteynerine çarptı. Savrulan otomobil, özel harekat polisi Emre Bağcı'nın kullandığı 55 EB 017 plakalı motosikleti altına alarak sürükledi. Ardından da kaldırımda yürüyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi olan Ozan Utku Taşkın'a, daha sonra da cadde üzerindeki bir kafeteryada oturan Mehmet Emre Kefelioğlu'na çarptı. Kazada polis Bağcı, üniversiteli Taşkın ve Kefelioğlu ile birlikte sürücü Ş.B., yanında bulunan çocukları T.U.V. ve T.U.V. yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları özel bir hastane ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ozan Utku Taşkın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan polis memuru Emre Bağcı ise ameliyata alındı. Durumunun ağır olduğu belirtildi. Özel hastaneye kaldırılan sürücü ile iki çocuğu ve Mehmet Emre Kefelioğlu'nun durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hürriyet
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