Samsun'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruturması kapsamında Samsun'da düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Salıpazarı'da çeşitli meslek gruplarına mensup 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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