Samsun'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda örgütle ilgisi olduğu iddia edilen 14 zanlı gözaltına alındı.
Ekipler belirlenen farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete görütüldü.
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