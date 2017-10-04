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Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı.18868
  • Giriş : 04.10.2017 / 13:13:00

FETÖ soruşturması kapsamında Samsun'da operasyon düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun'da düzenlenen operasyonda örgüt ile bağlantısı bulunan özel sektör çalışanı 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda,  örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 15 şüpheliyi  gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

TRT

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