Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun'da düzenlenen operasyonda örgüt ile bağlantısı bulunan özel sektör çalışanı 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
TRT
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