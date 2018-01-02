Samsun'da FETÖ operasyonu düzenlendi
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Samsun'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 gün önce düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çoğunluğu örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock abone bilgileri bulunan özel sektör çalışanlarından ve örgütün müzahir kurum çalışanlarından oluşan 9 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıslar Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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