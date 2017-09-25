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Samsun'da FETÖ operasyonu!

Samsun'da FETÖ operasyonu!.18868
  • Giriş : 25.09.2017 / 10:52:00

Samsun'da FETÖ üyelerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun'da yürütülen operasyonlarda örgüt üyesi olduğu belirlenen 2'si kadın 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı  ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri  tamamlandı.

Özel sektör çalışanı 2'si kadın 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından  adliyeye götürüldü.

TRT

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