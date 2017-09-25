Samsun'da FETÖ operasyonu!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun'da yürütülen operasyonlarda örgüt üyesi olduğu belirlenen 2'si kadın 15 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Özel sektör çalışanı 2'si kadın 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
TRT
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