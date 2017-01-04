Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı
Samsun'da yaşanan kavga akıllara durgunluk verdi. Dükkan sahibi ile yediği pideyi beğenmeyen müşteri arasındaki tartışma, silahın konuşmasıyla son buldu. Dükkan sahibi tarafından tabancayla vurulan müşteri hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahalesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. (47), S.Y.'ye ait pide salonuna giderek pide yaptırdı. Ancak pideyi beğenmediğini söyleyen A.Ş. parasını geri istedi. A.Ş. ile S.Y. arasındaki çıkan tartışma büyüdü.
Pideci S.Y. tabancayla ateş açarak müşterisi A.Ş.'yi sol dizinin üst kısmından vurarak kaçtı. Yaralanan A.Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde 1 adet 9 mm çaplı boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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