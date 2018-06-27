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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı.14171
  • Giriş : 27.06.2018 / 12:50:00

FETÖ soruşturması kapsamında Samsun merkezli 8 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Bursa, KayseriKonya ve Ankara'da operasyon düzenledi.

Zanlılar Emniyete götürüldü.

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