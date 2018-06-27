Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Samsun merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Bursa, Kayseri, Konya ve Ankara'da operasyon düzenledi.
Zanlılar Emniyete götürüldü.
MİLLİYET
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