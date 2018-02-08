Samsung, Kore ve İran'a telefon vermedi
Güney Kore ile Kuzey Kore ortaklığında düzenlenen Phonchang Kış Olimpiyatları kapsamında tüm sporculara ve yetkililere Samsung Galaxy 8 telefonu hediye eden Samsung, Kuzey Kore ve İranlı sporculara bu hediyeyi vermedi.
Ülke organizatörleri karar için kızgın. Komitenin böyle bir karar almasında ABD’nin baskısı olduğu belirtiliyor.
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