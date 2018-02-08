Facebook Twitter Rss

Samsung, Kore ve İran'a telefon vermedi

Samsung, Kore ve İran'a telefon vermedi.13800
  • Giriş : 08.02.2018 / 11:07:00
  • Güncelleme : 08.02.2018 / 11:11:31

Teknoloji devi Samsung, Kuzey Kore ve İran'a telefon vermedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Güney Kore ile Kuzey Kore ortaklığında düzenlenen Phonchang Kış Olimpiyatları kapsamında tüm sporculara ve yetkililere Samsung Galaxy 8 telefonu hediye eden Samsung, Kuzey Kore ve İranlı sporculara bu hediyeyi vermedi.

 Ülke organizatörleri karar için kızgın. Komitenin böyle bir karar almasında ABD’nin baskısı olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE

Beşiktaşlı Oğuzhan için Arsenal'den hamle

Musk, TESLA marka spor aracı uzaya fırlattı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Musk, TESLA marka spor aracı uzaya fırlattı

Musk, TESLA marka spor aracı uzaya fırlattı

Elon Musk, TESLA otomobili uzaya fırlatarak tarihi bir başarıya imza attı.

Facebook, yeni bir zaman birimi icat etti

Facebook, yeni bir zaman birimi icat etti

Sosyal medya devi Facebook, yeni bir zaman birimi icat etti.

 

Volvo: Uçan arabalar 2 sene sonra göklerde!

Volvo: Uçan arabalar 2 sene sonra göklerde!

Volvo tarafından verilen bilgilere 2 sene içerisinde uçan arabanın piyasaya çıkacağı belirtildi.

iOS 11.1.2 güncellemesi artık indirilebilir!

iOS 11.1.2 güncellemesi artık indirilebilir!

Apple, iPhone için 11.1.2 güncellemesini yayınlayarak indirilebilir duruma getirdi.

 

Huzurlarınızda iPhone 8

Huzurlarınızda iPhone 8

Dünya devi Apple'ın yeni cihazı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı tanıttı.

81 ile Bilim ve Teknoloji Merkezi!

81 ile Bilim ve Teknoloji Merkezi!

Sanayi Bakanlığı, 81 ilde 'Bilim ve Teknoloji Merkezleri' kurmak için kolları sıvadı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya