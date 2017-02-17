Samsung'un veliahtı tutuklandı
Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerini elinden almasına yol açan yolsuzluk ve nüfuz skandalı kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında dünyaca ünlü teknoloji devi Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong tutuklandı.
Devlet Başkanı Park Geung-hye'nin görevi kötüye kullanma suçlamasıyla görevinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına ilişkin olarak mahkemeye ifade veren Jay Y. Lee. Park'ın arkadaşı olan Choi Soon-sil tarafından yönetilen vakıflara bağışta bulunmakla suçlanarak tutuklandı.
Mahkeme, yeni delilerin elde edildiğini ve Lee'nin kaçması olasılığı değerlendirilerek tutuklanma kararı verildiğini belirtti. Samsung Group yaptığı açıklamada, davanın ilerleyen aşamalarında gerçeklerin ortaya çıkması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.
18 AY TUTUKLU KALABİLİR
Lee Jae-yong’un mahkeme süreci bitene kadar tutuklu kalabileceği ifade ediliyor. Bu sürecin 18 aya kadar uzaması ihtimaller arasında yer alıyor.
Lee Jae-yong, Güney Kore’nin görevden alınan eski devlet başkanı Park Geun-hye hakkında yürütülen incelemenin ardından rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Samsung’un veliahdının Güney Kore Devlet Başkanı’na 38 milyon dolar rüşvet verdiği iddia ediliyor.
BABASININ YERİNE GEÇMESİ BEKLENİYORDU
- Samsung'un beklenen varisi.
- Samsung'un kurucusu Lee Byung-chul'un torunu, şu andaki başkanı Lee Kun-hee'nin oğlu.
- 48 yaşında ve kariyerinin tamamı Samsung'da geçti. Şu anda şirketin Başkan Yardımcısı.
- Geçen yıl Samsung Electronics'in yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildi, adaylığı 27 Ekim'de onaylandı.
- Görevi bırakmasının ardından 74 yaşındaki babasının yerine geçmesi bekleniyor.
- Bazıları, şirkette üstlendiği görevlerin deneyimden değil, aile üyesi olmasından kaynaklandığı eleştirisini yöneltiyor.
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