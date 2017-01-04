Samuel Eto'o Beşiktaş'ın antremanını izledi
Geçen yıldan beri golcü futbolcu Samuel Eto'o'nun peşinde olan Beşiktaş sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için Antalya'ya gitti.
Beşiktaş'ın Antalya kampında uzun süredir transfer gündeminde olan Eto'o siyah-beyazlıların antremanını seyretti.
Beşiktaş ile aynı otelde kampta olan Antalyaspor, siyah-beyazlı takımla aynı saatte, yan yana sahalarda antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı takımla idmana gelen Eto'o, saha girişinde bir süre Beşiktaş'ın antrenmanını takip etti.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Motta da antrenman sahasının kenarına gelerek eski takım arkadaşlarına el salladı.
Öte yandan Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan siyah-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı.
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