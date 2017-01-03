Samuel Eto'o bu hafta kampa katılacak
Beşiktaş yıldız futbolcuya çok yaklaştı. Geçen yıldan beri Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile aynı yerde kampa girecek.
Beşiktaş ile flörtü devam eden Samuel Eto'o için Lukas Podolski'nin Çin'e transferi gündeme gelince Galatasaray'da atağa geçmişti.
Sezon başında Portekiz devi Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar’ın ilk yarıda ortaya koyduğu performansı yetersiz bulan Siyah-Beyazlılar, forvet hattına yeni bir isim kazandırmak için çalışmalara başlamıştı.
Antalya kampı için dün İstanbul’dan bu şehire giden Beşiktaş kafilesi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün sahibi olduğu ve Kırmızı-Beyazlılar’ın da kamp yaptığı Regnum Carya Otel’e yerleşti. 8 Ocak’a kadar bu otelde sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş’ta yönetim, pazar günü İstanbul’a Eto’o’yla birlikte dönmeyi planlıyor.
Antalyaspor’un sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için çalışmalara bugün başlayacağı bildirilirken izinli olan Samuel Eto’o’nun da bu hafta içerisinde çalışmalara katılması bekleniyor. Başkan Fikret Orman’ın da Antalya kampına en kısa sürede katılıp Eto’o transferiyle bizzat ilgileneceği öğrenildi.
Yılbaşını İngiltere’nin Başkenti Londra’da geçiren Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün de Antalya’da ağırlayacağı Siyah-Beyazlılar’la bu transfer konusunu yüz yüze görüşüp olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandıracağı konuşuluyor.
FANATİK
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