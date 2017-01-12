Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yağdı
Antalyaspor'da forma giyen, Beşiktaş'ın uzun süre peşinden koştuğu yıldız futbolcu Samuel Eto'o için Fransız takımı Lille atağa geçti.
Kulüp yetkilileri, takımın yeni teknik direktörü olarak düşünülen Marco Bielsa'nın durumunun netleşmesinin ardından bu transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.
Eto'o için resmi teklif yapan takımlar arasında Başakşehir ve Trabzonspor da bulunuyordu...
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