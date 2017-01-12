Facebook Twitter Rss

Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yağdı

Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yağdı.16885
  • Giriş : 12.01.2017 / 10:35:00

Antalyasporlu Samuel Eto'o için kulübe teklif üzerine teklif geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Antalyaspor'da forma giyen, Beşiktaş'ın uzun süre peşinden koştuğu yıldız futbolcu Samuel Eto'o için Fransız takımı Lille atağa geçti.

Kulüp yetkilileri, takımın yeni teknik direktörü olarak düşünülen Marco Bielsa'nın durumunun netleşmesinin ardından bu transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.

Eto'o için resmi teklif yapan takımlar arasında Başakşehir ve Trabzonspor da bulunuyordu...

SKORER

Sincan Belediyesi'ne bir ödül daha

2016, unutulmaz bir yıl oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Emre'nin hareketi tribünleri ayağa kaldırdı

Emre'nin hareketi tribünleri ayağa kaldırdı

Genç futbolcu Emre Çolak'ın yaptığı hareket tribünleri coşturdu.

Kara Kartal, Mehmet Ekici ile anlaştı

Kara Kartal, Mehmet Ekici ile anlaştı

Mehmet Ekici ile Beşiktaş bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

 

Türk futbolunda tarihi bir karar alındı!

Türk futbolunda tarihi bir karar alındı!

MHK Devre Arası Hakem Semineri'nin son gününde çarpıcı kararlar açıklandı.

Atiba: Bence takım kimyasını koruduk

Atiba: Bence takım kimyasını koruduk

Atiba, takımı ve futbol hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Fenerbahçe'ye İngitere'den kötü haber

Fenerbahçe'ye İngitere'den kötü haber

Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland Kulübü'nden kötü haber geldi.

Galatasaray'da Yasin Öztekin'e af çıktı

Galatasaray'da Yasin Öztekin'e af çıktı

Başarlı futbolcu Yasin Öztekin'e Galatasaray'dan güzel haber geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya