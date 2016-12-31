Samuel Eto'o isyan etti: Gitmek istiyorum
Geçen yıldan beri adı Beşiktaş ile anılan golcü futbolcu Samuel Eto'o isyan bayrağını açtı ve Beşiktaş için İstanbul'a gitmek istediğini ifade etti.
Gomez'in Almanya'ya transfer olmasında sonra Beşiktaş golcü oyuncu ile kontağa geçmiş Eto'o da bu girişime olumlu yanıt vermişti.
Ancak Kamerunlu futbolcunun transferi, kulübün yeni başkanı Ali Şafak Öztürk'e takılmıştı. Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından menaceri aracılığıyla tekrar Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çalan 35 yaşındaki golcü, Beşiktaş forması giyebilmek için maddi olarak fedakarlık yapabileceğini Kartal'a iletmişti.
Bu gelişmenin ardından tekrar Kırmızı-Beyazlılar'la temas kuran Beşiktaş Yönetimi, son olarak Antalya cephesinden, "Karşılığında Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal'ı isteriz" cevabı gelmesi sonrasında masadan kalktı.
"BU KEZ GİTMEK İSTİYORUM"
Kamerunlu futbolcunun bu gelişmenin ardından menaceri Wilfried De Happi'ye, "Beşiktaş'la anlaştım. Sezon başında bu isteğim gerçekleşmemişti ancak bu kez İstanbul'a gitmek istiyorum. Yaşım 35 ve eğer şimdi transfer olmazsam bir daha şampiyonluk ve Avrupa'da başarı için yarışan bir takımda yer alamam" dediği ve bu sözlerini Antalyaspor Başkanı'na iletmesini istediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun menacerinin de, şu anda Londra'da bulunan Başkan Ali Şafak Öztürk'le bu konuyu görüşeceği bildirildi.
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