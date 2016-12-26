Samuel Eto'o Kara Kartal'a kiralık geliyor
Beşiktaş'ın geçen yıl kadrosuna katmak istediği Kamerunlu başarılı futbolcu Samuel Eto'o için görüşemeler yeniden başlıyor.
Ara transfer döneminde Samuel Eto'o'ya kavuşmak isteyen Beşiktaş, Anlatyaspor ile görüşmelere başlıyor.
Beşiktaş, sezon başında da gündemine gelen Samuel Eto'o'ya ara transfer döneminde kavuşmanın planlarını yapıyor. Gerek Cenk Tosun'un gerekse Vincent Aboubakar'ın Mario Gomez'in yerini dolduramaması üzerine rota yeniden Kamerunlu forvete döndü. Teknik direktör Şenol Güneş'in tecrübeli golcüyü kadrosunda görmek istediğini aktarması sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Antalyasporlu idarecilerden Samuel Eto'o randevusu aldı. Tarafların çarşamba günü masaya oturması beklenirken, bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlı yöneticiler, Antalyaspor'a Eto'o'yu 6 aylığına kiralamak istediklerini iletecek. Antalyaspor'un ise 1 milyon 500 bin Euro kiralama bedelinin yanı sıra Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu kiralık olarak istediği belirtiliyor. Tarafların anlaşması bekleniyor.
SABAH
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