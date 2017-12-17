Facebook Twitter Rss

Sanal para birimi Bitcoin'den bir rekor daha

Sanal para birimi Bitcoin'den bir rekor daha.22558
  • Giriş : 17.12.2017 / 16:33:00
  • Güncelleme : 17.12.2017 / 16:35:16

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, 20 bin doların üzerine ulaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Dünyanın en ünlü sanal para birimi Bitcoin'in değeri 20 bin dolar'ın üzerine çıktı. Bitcoin'in değerinin, yalnızca bu hafta içerisinde yüzde 37 oranında arttığı kaydedildi.

Bitcoin'in değeri 2017 yılının ocak ayında 997 dolar iken, kasım ayında 9 bin dolar'ın üzerine çıkmıştı. Yorumcular, sanal para biriminin bu büyük yükselişi sebebiyle, ilerleyen zamanlarda finansal piyasalarda daha büyük kabul göreceği yorumunda bulunuyor.

Aralık ayının başında, merkezi Danimarka'da bulunan Saxo Bank oldukça yüksek bir tahminde bulunmuş, Bitcoin'in değerinin 60 bin dolar'ı bulabileceğini belirtmişti.

Bitcoin, merkezi olmayan ilk uluslarası para birimi olarak biliniyor.

Futbol maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı!

Kudüs tasarısı BM'de görüşülecek!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Taşeron düzenlemesi için tarih verildi

Taşeron düzenlemesi için tarih verildi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği taşeron düzenlemesi için tarih verildi.

Avrupa Birliği'nden dijital para kararı!

Avrupa Birliği'nden dijital para kararı!

Avrupa Birliği, dijital para birimi Bitcoin ile ilgili açıklama yaptı.

 

Merkez Bankası faiz artırdı

Merkez Bankası faiz artırdı

ABD Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası gözler Merkez Bankasına döndü.

Türkiye'den Filistin'e 10 milyon dolar hibe!

Türkiye'den Filistin'e 10 milyon dolar hibe!

Türkiye, Filistin'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek veriyor.

 

Müjde! Benzine zam geliyor!

Müjde! Benzine zam geliyor!

14 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor.

Bakan'dan büyüme açıklaması!

Bakan'dan büyüme açıklaması!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunuyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya