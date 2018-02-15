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Sanatçı Nuray Hafiftaş gözlerini bağışlamış

Sanatçı Nuray Hafiftaş gözlerini bağışlamış.6115
  • Giriş : 15.02.2018 / 11:11:00

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş gözlerini bağışlamış.

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Sepet Beşik

54 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybederken Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş gözlerini bağışlamış. Hafiftaş, verdiği röportajda şeker hastası olduğu için diğer organlarını bağışlayamadığını açıklamıştı.

İşte o açıklamaları: "Gözlerimi bağışladım. Diğer organlarımı bağışlayamam çünkü şeker hastasıyım. İşe yaramaz. Görmeyenlerin halini anlamak için gözlerimi kapatıyorum ve bir odada dolaşıyorum. Bildiğim odada bile istediğim bir şeyi bulamıyorum o haldeyken. Bunun için benim gözlerim bir insana ışık olursa ne mutlu bana."

"BABAM BENİ FALAKAYA YATIRIRDI"

Ailesiyle olan ilişkisini de Hafiftaş şu sözlerle anlatmıştı: "Ben erkek gibi oldum, babamın korkusundan. Üniversiteye giderken eve 5 dakika geç kalsam babam falakaya yatırırdı. İyi ki de yapmış."

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