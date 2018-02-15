Sanatçı Nuray Hafiftaş gözlerini bağışlamış
54 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybederken Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş gözlerini bağışlamış. Hafiftaş, verdiği röportajda şeker hastası olduğu için diğer organlarını bağışlayamadığını açıklamıştı.
İşte o açıklamaları: "Gözlerimi bağışladım. Diğer organlarımı bağışlayamam çünkü şeker hastasıyım. İşe yaramaz. Görmeyenlerin halini anlamak için gözlerimi kapatıyorum ve bir odada dolaşıyorum. Bildiğim odada bile istediğim bir şeyi bulamıyorum o haldeyken. Bunun için benim gözlerim bir insana ışık olursa ne mutlu bana."
"BABAM BENİ FALAKAYA YATIRIRDI"
Ailesiyle olan ilişkisini de Hafiftaş şu sözlerle anlatmıştı: "Ben erkek gibi oldum, babamın korkusundan. Üniversiteye giderken eve 5 dakika geç kalsam babam falakaya yatırırdı. İyi ki de yapmış."
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye mesaj
Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri için mesaj yayınladı.
AYM'den 'kaçak elektrik' açıklaması
Anayasa Mahkemesi'nden 'kaçak elektrik' ile ilgili açıklama geldi.
Kadir İnanır ile ilgili hastaneden açıklama
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır ile ilgili hastaneden açıklama geldi.
ABD'den Türkiye ziyareti öncesi açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi önemli bir açıklama yaptı.
Eski AYM Genel Sekreteri ByLock'çu çıktı
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Oğuz Kaya ByLock'çu çıktı.