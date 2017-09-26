Sanatçı Pınar Aydınlar'a 10 ay hapis cezası!
HDP'den milletvekili ve belediye başkan adayı olan sanatçı Pınar Aydınlar'a 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.
Aydınlar’a gerekçe olarak, 7 Haziran 2015 seçimlerinde İzmir’de yaptığı seçim konuşmaları gösterildi.
GAZETEDUVAR
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