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Sanatçı Pınar Aydınlar'a 10 ay hapis cezası!

Sanatçı Pınar Aydınlar'a 10 ay hapis cezası!.13952
  • Giriş : 26.09.2017 / 16:49:00

Sanatçı Pınar Aydınlar'a 10 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

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HDP'den milletvekili ve belediye başkan adayı olan sanatçı Pınar Aydınlar'a 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

 

Aydınlar’a gerekçe olarak,  7 Haziran 2015 seçimlerinde İzmir’de yaptığı seçim konuşmaları gösterildi.

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