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Sanatçı Şener Şen ödülünü barışa adadı

Sanatçı Şener Şen ödülünü barışa adadı.13479
  • Giriş : 28.12.2016 / 14:41:00

Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ödül aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Sanatçılar ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Düzenlenen törende sinema ödülüne layık görülen Şener Şen yaptığı konuşmada ödülünü barışa adadığını belirtti.

Törende sinema alanında ödüle layık görülen usta sanatçı, canlandırdığı karakterleri ve rol aldığı hikayeleri iyiye, güzele ve doğruya hizmet etmesi için seçtiğini belirtti.

Şen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir aktör için intihar sayılabilecek kadar uzun yıllar beğenebileceğim bir hikayede o rolü bekledim. Halkımızın kendinden bir şeyler bulacağı karakterler yarattık. Doğru hikayelerinde toplumda çatışma yerine sevgiyi hakim kılacağına inanıyorum. 75 yaşında hala bu inanış doğrultusunda yürüyorum. Bu inanç beni ayakta tutuyor. Bu ödülü toplumsal barışımıza katkısı olması umuduyla kabul ediyorum" dedi.

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