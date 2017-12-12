Sanayi Bakanı Faruk Özlü Belarus'a gidiyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 13-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Türkiye-Belarus İnovasyon Forumu'na katılmak üzere Belarus'a gidiyor.
Ziyaret kapsamında Belarus Bilimler Akademisi ve İkinci Dünya Savaşı Müzesini de ziyaret edecek olan Bakan Özlü, bazı firma temsilcileri ile de görüşecek. İnovasyon Forumu kapsamında Türkiye ve Belarus arasında bilim, teknoloji, sanayi, tasarım, Ar-Ge ve inovasyonda yeni projelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Türk ve Belarus firmalarının da ikili görüşmeler yaparak, iş imkanlarını değerlendirmesi ve yeni işbirlikleri kurmaları hedefleniyor.
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