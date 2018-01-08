Sanayi üretimi endeksi açıklandı
Ekonomiye dair kritik veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artış yaşandığını, bir önceki yıla göre ise yüzde 7 artış olduğunu bildirdi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.
HABERTURK
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