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Sanayi üretimi Kasım ayında değişmedi

Sanayi üretimi Kasım ayında değişmedi.23010
  • Giriş : 09.01.2017 / 11:11:00
  • Güncelleme : 09.01.2017 / 11:16:44

Sanayi üretimi, Kasım'da bir önceki aya göre aynı kaldı.

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Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklandı. Sanayi üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı

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