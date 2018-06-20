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Sancak: Mustafa Kemal'i şehit ettiler

Sancak: Mustafa Kemal'i şehit ettiler.12708
  • Giriş : 20.06.2018 / 08:10:00

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak'tan ilginç bir açıklama geldi.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak, Batılı ülkelerin dayatması parlamenter demokratik rejimi ilk değiştirenin Mustafa Kemal olduğunu söyledi ve 'Bunun farkına vardılar ve esrarengiz bir şekilde Gazi'yi şehit ettiler' ifadesini kullandı.

Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderlerinin bir araya geldiği toplantıda katılımcıları Arapça, Kürtçe ve Türkçe selamlan Sancak, 180 yıldır Batı'dan dayatılan parlamenter demokratik rejimin özünde bürokratik oligarşi olduğunu söyledi.

"Bu sistemi dönüştürmeye ve bu prangadan kurtulmaya çalışıyoruz. Bunun farkına varan liderlerimiz bu sistemi değiştirmeye çalışırken şehit düştüler. Büyük Sultan Abdülaziz bu uğurda şehit oldu. Büyük Sultan Abdülhamit bu uğurda hal edildi ve şehit edildi." diyen Sancak şöyle konuştu:

"Bu melanet sistemi ilk değiştiren Gazi Mustafa Kemal'di. Gazi Mustafa Kemal aslında bir başkanlık sistemi inşa etmişti ama bunun farkına varan Batı, çeşitli tezgahlarla erken yaşta ve esrarengiz bir şekilde Gazi'yi de şehit ettiler."

Sancak, 24 Haziran'da İkinci Kurtuluş Savaşı'nın verileceğini, sandıkta emperyalizmin zincirini kıracaklarını söyledi.

NTV

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